В Мариуполе открылся Азовский морской институт на полторы тысячи мест

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Азовский морской институт как филиал Севастопольского госуниверситета был открыт сегодня в Мариуполе.

Здание вуза пострадало в ходе боев по освобождению города. Сразу же после возвращения города в состав России был издан приказ о создании филиала СевГУ, и начались работы по восстановлению.

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В ходе восстановительных работ отремонтированы четыре учебных корпуса общей площадью более 15 тыс. кв. м, здания мастерской, общежитие на 150 мест и библиотека.

«Мы будем готовить судоводителей, судомехаников, судовых электриков и других специалистов для сферы морского транспорта, специалистов по портовому хозяйству. Сегодня в институте учатся около 300 человек, но мы уверены, что в течение трех лет выйдем на плановую мощность — 1500 обучающихся», — сказал ректор СевГУ Владимир Нечаев о планах по развитию института.

Во время церемонии открытия с курсантами по видеосвязи пообщался президент РФ Владимир Путин.

Азовский морской институт является преемником морских учебных заведений, которые работали в Мариуполе с 1943 года. АМИ – единственный вуз в ДНР, который готовит специалистов для торгового флота и порта.