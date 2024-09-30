В Мариуполе открылся Азовский морской институт на полторы тысячи мест

Елена Острякова.  
30.09.2024 20:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Новороссия, Образование, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Азовский морской институт как филиал Севастопольского госуниверситета был открыт сегодня в Мариуполе.

Здание вуза пострадало в ходе боев по освобождению города. Сразу же после возвращения города в состав России был издан приказ о создании филиала СевГУ, и начались работы по восстановлению.

Азовский морской институт как филиал Севастопольского госуниверситета был открыт сегодня в Мариуполе. Здание вуза...

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В ходе восстановительных работ отремонтированы четыре учебных корпуса общей площадью более 15 тыс. кв. м, здания мастерской, общежитие на 150 мест и библиотека.

«Мы будем готовить судоводителей, судомехаников, судовых электриков и других специалистов для сферы морского транспорта, специалистов по портовому хозяйству. Сегодня в институте учатся около 300 человек, но мы уверены, что в течение трех лет выйдем на плановую мощность — 1500 обучающихся», — сказал ректор СевГУ Владимир Нечаев о планах по развитию института.

Во время церемонии открытия с курсантами по видеосвязи пообщался президент РФ Владимир Путин.

Азовский морской институт является преемником морских учебных заведений, которые работали в Мариуполе с 1943 года. АМИ – единственный вуз в ДНР, который готовит специалистов для торгового флота и порта.

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