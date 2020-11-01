В МИД Украины рассказали о шипящих перепуганных «свидомых» из Крыма

01.11.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские патриоты, оставшиеся в Крыму, решаются говорить об Украине только после пересечения границы с Украиной, да и то, по привычке – шепотом, к которому привыкли из опасения быть наказанными.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила назначенная по меджлисовской квоте первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что я заметила – когда люди приезжают из Крыма на материк, мы начинаем что-то обсуждать. Я отметила, что, когда дискуссия возникает об Украине, России, они начинают шептать.

То есть, такой высокий уровень самоцензуры. Это на бессознательном уровне. Это как в советское время на кухнях обсуждали политические темы, так же и в Крыму.

Действительность в Крыму для меня – это военная база, серая зона, нет свободы. Я помню после полугода оккупации свой первый выезд на материк – это для меня был «Тур свободы».

Вот я кожей, физически почувствовала, что как только пересекаешь границу, ты можешь дышать свободно. Ты можешь говорить и не волноваться, что за тобой кто-то стоит и следит.

Такая паранойя, которая в воздухе в Крыму, ее на материке уже нет», – сказала Джапарова.

Напомним, что в рамках упомянутой выше «украинской свободы» в Одессе заживо были сожжены десятки противников Евромайдана – сторонников Русской весны, а в Донбассе шесть лет продолжается карательная военная операция против ЛДНР.