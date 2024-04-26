В Минобороны РФ началась чистка от «пятой колонны» – эксперт

Задержание замминистра обороны России Тимура Иванова свидетельствует о том, что российская власть начала очищать военное ведомство от внутренней «пятой колонны».

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако при этом Сивков приравнял к арестованному взяточнику и, по сути, тыловому функционеру Иванову популярных в народе героев СВО – Суровикина и Пригожина.

«Сам этот факт свидетельствует о том, что начата активная борьба за очищение Вооруженных сил в первую очередь от представителей «пятой колонны». То, что «пятая колонна» в Вооруженных силах пыталась сработать еще в 23-м году (провально), это всем очевидно и известно. Я не называю его «пятой колонной», чтобы меня не обвинили в чем-то, хотя де-факто видим, что так, – господин Суровикин как-то резко отовсюду пропал и уехал в Африку.

Были еще ряд фигурантов, которые тоже поплатились своими должностями, об их дальнейшей судьбе мы не знаем. Мы только знаем судьбу Пригожина и его ближайшего окружения, про всех остальных мы не знаем. Поэтому, я считаю, это очень позитивный момент, свидетельствующий о том, что российский президент начал решать ключевую задачу – погром «пятой колонны», – уверен Сивков.