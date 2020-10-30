В Минске придумали новый повод требовать деньги у России

30.10.2020, Москва, Елена Острякова

Россия должна отдать Белоруссии часть денег, которые она сейчас тратит на оборону.

Об этом в интервью youtube-канала PolitWera заявил бывший член предвыборного штаба находящегося сейчас в СИЗО Виктора Бабарико Юрий Воскреснский, который сейчас активно сотрудничает с властью.

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«Я прочитал, что расходы российского бюджета в 2021 году секретные и особо секретные (есть такая часть) составляют 3.2 триллиона. Это 40 млрд долларов. Если мы братья, с нами надо поделиться этими расходами. Ну, хотя бы 4.5 миллиардов еще вкинуть в экономику Белоруссии», – сказал Воскресенский.

МВФ в сентябре 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд только за период 2005–2015 годов, или около $9,7 млрд в год. В разные годы объем «общей чистой поддержки» от России варьировался от 11 до 27% белорусского ВВП.