В Минске «прогоняли москалей» и рвали портрет Путина

07.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусские оппозиционеры разорвали портрет президента России Владимира Путина на протестном пикете.

Об этом сообщает издание «Наша Нива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным издания портрет разорвал активист Денис Урбанович.

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Хотя пикет, на который пришли порядка 60 человек, был заявлен как предвыборный, на деле он носил ярко выраженный антироссийский характер.

У некоторых участников в руках были плакаты типа «Нет союзу с агрессором» и «Беги, москаль».

«Планы, которые власти прячут от белорусского народа, означают смерть белорусской независимости. Поэтому если 8 декабря будут подписаны соглашения об углубленной интеграции, белорусам надо протестовать, как весной 1996 года», — считает лидер партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец.

Пикет возмутил жителей Минска. Один из них назвал участников нацистами.