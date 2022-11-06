В Молдове началась травля Православной Церкви – по примеру Украины

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Либеральная партия Молдовы призвала православную митрополию выйти из-под омофора РПЦ и перейти в подчинение Бессарабской митрополии Румынской Православной Церкви.

Либералы призвали «не вовлекать христиан в поддержку войны Путина и присоединиться вместе со своим народом к древней и исконной Бессарабской митрополии».

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«Глава православной церкви Кирилл поддерживает войну России против Украины. А Митрополия Кишиневская и всея Молдовы во главе с митрополитом Владимиром входит в состав Русского Патриархата. Это означает, что косвенно мы, граждане Республики Молдова, будучи христианами, поддерживаем эту войну, потому что Кирилл является главой русской православной церкви», — заявил главный молдавский либерал Михай Гимпу.

Это не первая атака на Православие в Молдове. 14 октября митрополия Молдовы была вынуждена оправдываться перед унионистом (сторонником объединения с Румынией) и гендиректором общественной компании «Телерадио-Молдова» Владом Цуркану, который запретил транслировать литургию из кафедрального собора Кишинева в День города.

Цуркану пояснил запрет тем, что он имеет право отказывать в доступе к эфиру церковным иерархам, если те «открыто или косвенно поддерживают агрессию против Украины».

Митрополия указала в ответ:

«Голосом своего предстоятеля, митрополита Владимира, однозначно и во всей полноте выразила свое мнение о конфликте на Украине, как о братоубийственной войне, которую необходимо прекратить в кратчайшие сроки» и выразила надежду, что «данная досадная ситуация не станет прецедентом».

Демарш Цуркану последовал после того, как митрополит Владимир побывал в Москве, где участвовал в работе Священного Синода РПЦ. Там же, в Москве, Патриарх Кирилл наградил митрополита Владимира одним из высших знаков отличия Московской Патриархии – орденом преподобного Серафима Саровского. При этом митрополит Владимир недавно помолился на службе в Москве за здоровье президента РФ Владимира Путина.