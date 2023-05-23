В Москве объяснили, почему не следует требовать быстрых побед

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Устроенная против России война даже за полтора года не помогла странам западного блока уничтожить РФ, экономика которой растёт, а армия – крепнет.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За этот год, уже почти полтора, ситуация сложилась так, что время работает на нас. То есть, ход событий всё время отодвигает от нас дедлайн. А вот у американцев дедлайн всё хуже и хуже. Когда эта операция только начиналась, все говорили, что максимум год – и мы говорили, и американцы на это надеялись. Никто не думал, что наша экономика окажется такой крепкой. И наше общество оказалось намного более стабильным. Экономический фактор даёт нам шанс спокойно, не торопясь готовить операцию по взятию Харькова», – сказал военкор.

Он подчеркнул, что это позволяет России не спешить и тщательно готовить военные операции, восстанавливать промышленность.

«Плюс Украина истекает кровью, за этот год они потеряли очень много опытных бойцов, набирают уже кого попало. Уже недалёк тот момент, когда на фронте будет столько людей, которые не хотят воевать, что рано или поздно начнут массово сдаваться», – подчеркнул он.

«То, что украинцы применяют репрессивные методы, заградотряды, это уже говорит о том, что они не уверены в качестве своих войск. Их силы тают, а наши силы, наоборот, растут, и всё это даёт нам шансы. Поэтому надо не требовать от наших солдат и военачальников быстрых побед, а надо дать им возможность спокойно работать», – подытожил Хайруллин.