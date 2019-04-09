В Москве объяснили, зачем Порошенко беспрестанно теребит свой нос

09.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Чем ближе подходит к концу президентская гонка на Украине, тем больше патологической лжи льётся из уст Петра Порошенко: от заверений об отсутствии страсти к алкоголю, до спонтанного желания вернуть праздник 9 мая в украинский календарь.

Об этом в студии телеканала «Россия-1» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Юрий Кот также раскрыл особенности в поведении украинского президента, которые хорошо знакомы психологам.

«Порошенко вертится как уж на сковородке, пытаясь в той или иной степени кому-то угодить. Кстати, по поводу этого эпизода, когда он говорит, что вообще не пьёт. Люди, хоть мало-мальски знакомые с азами психологии, вы видели, что он сделал? Он говорит: «Я не пью» и в это время делает движение, нос так – раз. А психологи говорят, что, когда человек трогает нос, это значит, что он врёт. Как минимум, это примитивно», – подчеркнул журналист.

«Но, если говорить, в принципе, об этой ситуации с его враньём тотальным, вы обратите внимание, как он заигрывает с вменяемой общественностью на Украине. Он говорит: «Так, всё, издаю указ, 9 мая День Победы». Секундочку, может нам что-то послышалось? А все эти пять лет что происходило? Дальше он говорит: «Я русскоязычный, русский язык будем защищать». Секундочку, разве не ты всё это делал всё это время? А притеснение православия, до которого он ещё пока не добрался с этим томосом? Давайте задумаемся просто об этом. Абсолютное брехло, причём такой брехун, я даже не знаю…», – резюмировал Юрий Кот.