В Москве озвучили сценарий «п…ца» на Украине

20.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Владимир Зеленский, лидирующий в рейтингах кандидатов в президенты Украины, может совершить предательство своих сторонников и подыграть Петру Порошенко по указанию изначально стоявшего за комиком олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в своем блоге пишет российский политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мартынов выдвигает версию, что задача Зеленского – не пустить во второй тур выборов основного конкурента Порошенко, экс-премьера Юлию Тимошенко. А дальше начнутся торги за будущее Коломойского, его активов и своих людей в Раде.

«Что делает Зеленский в укровыборах? Правильно, высаживает из второго тура Юлию Тимошенко. А зачем он это делает? Правильно, чтобы товарищ Коломойский мог удачно продать слив второго тура Зеленского, где Порошенка с небольшим перевесом выигрывает и остаётся, но уже с сомнительной легитимностью, с полной ответственностью и твёрдыми гарантиями Коломойскому и его бизнесу + его премьер и ряд ключевых министерств. А что в среднесрочной перспективе ему гарантии? Правильно, фракция Зеленского в Раде в 35-40% на осенних парламентских выборах», – описывает автор возможный сценарий.

«Конечно, это все так или иначе акцептовано послом США на Украине, как продолжение того пиз…ца, что идёт сегодня», – уточняет Мартынов.