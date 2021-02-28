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28.02.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Дзен, Москва, Происшествия, Россия
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В Москве скорбящие по Немцову либералы разругались и залили глаза женщине – ее увезла «Скорая»


В центре Москвы произошел конфликт либералов, собравшихся на месте убийства Бориса Немцова в годовщину его смерти.

Сочувствующие либералам прозападные СМИ попытались скрыть инцидент, утверждая, что одна из активисток «подверглась нападению неизвестного», рассказал представитель патриотической организации SERB Гоша Тарасевич, ставший свидетелем происшествия.

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Однако, по его словам, оба участника конфликта хорошо известны. Они – завсегдатаи московской либеральной тусовки. Пострадавшей оказалась активистка Наталья Гарсиа, брызнувшим исподтишка ей в лицо баллончиком с газом – Михаил Кирцер, обычно дежурящий возле цветов и лампадок на месте гибели Немцова.

«Не поделив деньги, за сегодняшний плач по Немцову, подрались два волонтера моста. Один напал на другого. Напавший на волонтерку – другой волонтер моста Немцова, известный в либеральных кругах велосипедист Михаил Кирцер, который, посчитав, что ему мало дали денег за скорбный плач по Боре, прыснул «конкурентке» в лицо из газового баллончика!» – описывает суть конфликта Тарасевич.

Супруг пострадавшей Григорий Симаков сообщил, что ее увезла в офтальмологию «Скорая», туда же прибыл полицейский, которому было вручено заявление на Кирцера.

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