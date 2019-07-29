В Москве требуют от Зеленского заковать в кандалы Корчинского

29.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Находящийся в розыске в РФ главарь националистической группировки «Братство», боевик и провокатор Дмитрий Корчинский после обещанной Владимиром Зеленским реформы СБУ должен быть привлечён к ответственности за призывы к международному терроризму.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В студии показали фрагмент одного из последних интервью Корчинского, в котором радикал делился своими мечтами.

«Мне будет недостаточно, если мы просто отвоюем территории, и многим людям на Украине этого будет недостаточно. Я хочу, чтобы они были унижены не меньше, чем были унижены мы. Мы должны воевать у них.

Я хочу, чтобы Путин был повешен на Керченском мосту. Я хочу, чтобы наши бедные хлопцы приняли участие в разграблении Бриллиантовой палаты Московского Кремля. Я хочу пройтись по сожжённым руинам Центрального Универмага, который выходит на Красную площадь. Я хочу помочиться в мавзолее. Я много чего хочу.

И это должно быть сделано, а до тех пор война не должна быть закончена», – озвучил Корчинский свои фантазии.

«Что касается Корчинского: сейчас нам объявили, что президент Зеленский собирается проводить масштабную реформу СБУ, так вот, для обновлённой СБУ дело номер один – возбудить дело против международного террориста Корчинского. Потому что он заявляет вещи, которые по нормам любой цивилизованной страны, в том числе и Европы, этот человек должен быть немедленно в кандалах доставлен и допрошен за призывы к международному терроризму.

Мы никогда не позволяли себе даже близко помыслить о вещах, о которых говорит Корчинский – это, извините, не политическая болтовня, это призывы к осуществлению террора в отношении российских граждан», – заявил Коротченко.

Кроме того, накануне боевики Корчинского ворвались и устроили провокацию на территории Киево-Печерской Лавры. Националисты попытались проехать на автомобиле по «удостоверению Христа», а после отказа их пропустить – прошли на территорию пешком и предприняли попытку прорваться к наместнику Лавры.

Как сообщал «ПолитНавигатор», нацист Корчинский в одном из своих выступлений выражал сожаление, что «гриль одесского Дома Профсоюзов» не повторился в Крыму и на Донбассе.