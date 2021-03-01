В Москве заговорили о «создании инструментов для силовой ликвидации русофобского режима в Киеве»

01.03.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия должна создать угрозу свержения киевского режима – это подстегнет руководство Украины к выполнению «Минских соглашений» и превратит республики Донбасса в аналог Приднестровья с частичным признанием независимости.

Об этом в эфире телеканала «Оплот ТВ» заявил российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорошо известно, что «Минские соглашения» означают примерно привод республик Донбасса к состоянию Приднестровья. То есть некое полупризнание при сохранении фактической независимости и тесных связей с Россией. Тем более, в отличие от Приднестровья, у Донбасса есть граница с Россией…

С моей точки зрения, нужно вести себя жестче. Чем жестче мы себя ведем, тем лучше. Мне кажется, что если мы будем создавать инструменты для силовой ликвидации русофобского, террористического по своей сути режима, укрепившегося в Киеве, то увидев угрозу на главном направлении, они пойдут на уступки по другим направлениям и быстренько реализуют «Минские соглашения», – отметил Марков.