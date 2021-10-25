В Москве заявили, что Зеленский не имеет права на переговоры с Путиным

25.10.2021 22:45 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На Украине пришли к власти люди с «гибридной совестью», которые в принципе не способны договариваться и соблюдать договорённости, поэтому Москва должна прекратить всякое сотрудничество с Киевом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы себе представляете в условиях войны, когда Украина говорит, что она ведёт войну уже семь лет, президент Зеленский делает предложение Путину о том, чтобы дать скидку Путину на 50 процентов. Вы вообще в своём уме? У Путина есть право говорить с Зеленским, потому что он не говорит о том, что с ним воюет, у него даже есть право торговать с Зеленским. А у Зеленского нет на это права, ровно до тех пор, пока он говорит: «Мы воюем с Россией». Наша проблема в том, что мы имеем дело не с гибридной войной, а с людьми с «гибридной совестью». Когда им выгодно, они говорят: «Давайте торговать, дайте нам ваш грязный газ, и мы готовы дать вам скидку». Они даже не удосуживаются сказать народу Украины, почему они выходят с таким предложением», – сказал он.

Кроме того, экс-депутат отметил, что американцы стараются перекладывать финансирование антироссийских проектов на плечи России.

«Если украинцы могут покупать газ в Европе, почему Молдова не может брать в долг немножко для себя в Украине, это же давно проверенная схема. Есть американцы, которые контролируют политическую элиту Молдовы, которая столкнулась с определёнными проблемами. Но я, конечно, не представляю, как можно качнуть газ по одной трубе в Молдову и обратно. Пусть американцы дадут молдаванам в долг, это что проблема? Они купят себе газ и будет всё нормально. В долг дать можно, но вопрос в том, а что изменится завтра, деньги появятся отдать долг? Нет, не появятся. Все антироссийские проекты, которые осуществляют США, хотят, чтобы их финансировала Россия», – заключил Килинкаров.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что газа, накопленного в украинских хранилищах, не хватит стране для нормального прохождения отопительного сезона.