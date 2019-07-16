В Николаеве пограничника взяли за сбыт марихуаны

16.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Следователи Государственного бюро расследований задержали инспектора Госпогранслужбы за сбыт марихуаны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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По предварительной информации ГБР, инспекторы отделения “Николаев” Херсонского пограничного отряда Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы занимались сбытом наркотических средств на территории Николаева и области.

При проведении контрольной закупки наркотиков одного из инспекторов задержали.

Также, по результатам проведения обысков по месту прохождения военной службы и проживания инспекторов, обнаружено и изъято наркотические средства.

Решается вопрос о вручении задержанному и его сообщнику сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, а именно сбыте наркотических веществ группой лиц (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины, пограничникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Николаеве задержали военного за продажу психотропов и хранение оружия.