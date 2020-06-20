В ответ за обстрел Донецка уничтожена украинская огневая точка

20.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по окраинам Донецка из противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия. Защитники Донбасса были вынуждены действовать на подавление боевой точки противника.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики ВФУ открывали огонь по району пос. шахты «Трудовская» – из противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате обстрела района повреждены шесть жилых домов. Кроме того, по улице перебито семь пролетов низковольтной линии электропередач, из-за чего обесточены более 50 домов.

«Ответными адекватными действиями наших защитников вражеская огневая активность была подавлена. По предварительным данным, потери противника составили: один боевик погиб, двое ранены, уничтожены огневые средства», – добавили в ведомстве.