В ответ за обстрел Донецка уничтожена украинская огневая точка
Вооруженные формирования Украины открыли огонь по окраинам Донецка из противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия. Защитники Донбасса были вынуждены действовать на подавление боевой точки противника.
Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики ВФУ открывали огонь по району пос. шахты «Трудовская» – из противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия», – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в результате обстрела района повреждены шесть жилых домов. Кроме того, по улице перебито семь пролетов низковольтной линии электропередач, из-за чего обесточены более 50 домов.
«Ответными адекватными действиями наших защитников вражеская огневая активность была подавлена. По предварительным данным, потери противника составили: один боевик погиб, двое ранены, уничтожены огневые средства», – добавили в ведомстве.
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