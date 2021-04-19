В ПАСЕ готовится антироссийская провокация

19.04.2021, Москва, Михаил Рябов

ПАСЕ на открытии весенней сессии утвердила срочное рассмотрение вопроса об аресте и задержании либерала Алексея Навального в России. Дискуссия состоится на заседании 22 апреля с обязательным рассмотрением проекта резолюции.

«У российской делегации, которая принимает участие в сессии в дистанционном формате, нет иллюзий относительно характера доклада и проекта рекомендаций. Очевидно, они будут носить жесткий антироссийский характер», – комментирует депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

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«В Ассамблее все громче звучат грубые и политизированные оценки со ссылками на заведомо ангажированную позицию ЕСПЧ с требованием освобождения «берлинского пациента». Все это не что иное, как попытка оказать давление на судебную систему РФ.

Что понятно уже здесь и сейчас: любая попытка ПАСЕ последовать примеру ЕСПЧ и призвать в своей резолюции освободить или изменить меру пресечения Навальному будет восприниматься как вмешательство в дела суверенного российского государства. Со всеми вытекающими последствиями для дальнейшего сотрудничества Москвы и Страсбурга», – предостерегает парламентарий.