«В первую очередь!» – в Киеве призвали убивать «этнических украинцев», работающих на РФ

25.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские военнослужащие и националисты должны без промедления убивать этнических украинцев, которые работают на Минобороны РФ или как-либо сотрудничают с «оккупантами».

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил экс-лидер запрещенной в РФ УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорить, что с той стороны украинцы – это не украинцы, а коллаборанты. В Министерстве обороны РФ есть какое-то количество этнических украинцев, так это означает, что их не нужно убить? В первую очередь – убить, и в первую очередь – этнических украинцев, если они воюют на стороне оккупанта!

И логика освобождения должна быть одна: увидел оккупанта – выстрелил, а увидел оккупанта в военной форме с оружием – выстрелил, увидел пособника оккупанта в гражданском – ударил. Всё, больше никакой логики нет», – сказал он.

Также Дмитрий Корчинский возмутился, что, вопреки необходимости «воевать, несмотря на потери», украинская армия якобы прекратила обстрелы Донбасса и начала отступать.

«Если нашей задачей является освобождение нашей территории, то мы должны волноваться не о том, сколько гибнет наших солдат, а о том, чтобы убить как можно больше их солдат. И это задача – убить как можно больше оккупантов. Если мы целых два месяца не уничтожаем оккупантов, то это катастрофа.

До этого мы несколько лет учились воевать, мы убили больше ванюшек, чем убили они, мы постепенно прогрызались в «серую» зону, у нас были успехи. В армии появились способные командиры, способные воевать.

Сейчас большая часть этих командиров убраны с армии, армия деморализована, армия отступила, хотя не понесла военного поражения. Сейчас наши солдаты не воюют, и более того, объявляется административным преступлением, если они воюют», – страдает нацист.