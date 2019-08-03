В Питере собрали акцию в поддержку московских либералов

03.08.2019, Санкт-Петербург, Михаил Рябов

В Санкт-Петербурге на площади Ленина около 1000 человек собрались на согласованный митинг солидарности с московскими либералами, которые на минувших выходных устроили стычки с полицией и несанкционированные шествия с требованием допустить к выборам «независимых» оппозиционных кандидатов.

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Питерская акция началась со скандала. Несколько человек, стоящих под сценой, начали закрикивать ведущего, скандируя: «Пошел вон!» и «Либерал – позор России!».

Либералы тут же опознали в своих оппонентах представителей «Партии возрождения Отечества».

«Пошли сами вон, рты закрыли сами, дурачье, – «ПВО»! Сотрудники полиции, выведите неадекватных людей!» – закричали в ответ со сцены.

Несколько сотрудников ОМОНа появились после этого под сценой, однако задерживать представителей «ПВО» не стали, лишь разделив выступающих и противников либералов, которые продолжали скандировать и мешать оппозиционным ораторам.

«Путина долой!» – в свою очередь периодически скандировали либералы со сцены.

Организаторы сегодняшнего митинга анонсировали на 17 августа марш против власти.

«Будем выходить, пока не допустят всех оппозиционных кандидатов, пока не отменят муниципальный фильтр», – заявил один из выступающих.