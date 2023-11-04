«В посольстве РФ ещё много голубоглазых мальчиков»: молдавский режим продолжает нагнетать шпиономанию

Алексей Логофет.  
04.11.2023 19:06
  (Мск) , Кишинёв
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Дзен, Дипломатия, Молдова, Россия


В структуре посольства России в Республике Молдова еще остались люди, не имеющие никакого отношения к дипломатии. Об этом заявил спикер Игорь Гросу в ходе передачи Cabinet din Umbră на канале Jurnal TV.

Игорю Гросу был задан вопрос о возможном сокращении числа сотрудников посольства России, так как подобная информация появлялась в различных телеграм-каналах.

В структуре посольства России в Республике Молдова еще остались люди, не имеющие никакого отношения...

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«У меня нет Телеграма, и у меня нет времени читать. Это не значит, что я считаю, что в дипломатическом корпусе посольства России больше нет, как у нас говорят, “голубоглазых мальчиков”. Я далек от мысли, что уже нет тех, кто не имеет никакого отношения к дипломатии, службе информации, ФСБ, военной разведке. Они есть, особенно в Приднестровье. О них известно, о них был проинформирован и посол РФ. Конечно, он сделал невинное лицо, как будто понятия не имел. Сейчас, может быть, он понятия не имеет, кто его спрашивает? Там решения принимаются в другом месте. Но если ты представитель разведывательной структуры в другой стране, ты приходишь и представляешься, говоришь, так как между структурами должна быть связь. Но если это делается под видом дипломата, то принимающая страна имеет полное право принять меры», – отметил Гросу.

Режим Санду продолжает нагнетать шпиономанию в отношении сотрудников российской дипмиссии. Следующий шаг – только окончательный разрыв отношений. По всей видимости, именно этого власти Молдовы и добиваются. Параллельно ставится задача сделать невозможным консульское обслуживание российских граждан, проживающих в Приднестровье.

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