В Приднестровье объявили, что останутся частью Русского мира

Александр Белоцерковский.  
10.08.2023 11:30
  (Мск) , Тирасполь
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Дзен, Политика, Приднестровье, Россия


Приднестровье как часть русского мира невозможно отвернуть от России.

Об этом заявила приднестровский политолог, доктор политических наук Светлана Осипова в фильме «Прививка от соцсетей или, какова цена предательства», созданному пресс-службой МГБ ПМР и показанному на телеканале «Первый Приднестровский».

Приднестровье как часть русского мира невозможно отвернуть от России. Об этом заявила приднестровский политолог,...

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По её словам, Приднестровье векторально, цивилизационно, геополитически, исторически, идеологически ориентировано на Россию.

«Мы все независимо от того, на каком языке мы говорим и думаем, относим себя к Русскому миру, ориентированы на Русскую православную церковь», – отметила учёная.

«И в этом отношении, конечно, заставить такой русско-ориентированный регион развернуться в другую сторону – это очень большой щелчок по носу оппоненту в лице России», – сказала Осипова.

Сам факт появления такого фильма свидетельствует о том, что руководство Приднестровья, даже находясь в полной изоляции и под массированным давлением Молдовы, Украины и Запада, не намерено отказываться от своей самоидентификации как части исторической России.

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