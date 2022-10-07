В приморском парке Черногории появились антисербские граффити

07.10.2022  19:38 (Мск), Будва
Оливер Галич .  
Просмотров: 43
 
Балканы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Черногория, экстремизм


В парке Милочер неподалёку от всемирно известного острова Свети Стефан (Черногория) появились антисербские граффити.

На дорожках парка Милочер неизвестные вандалы нанесли чёрным спреем надписи «Убей серба», «Сербии не существует», «Косово это Албания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В парке Милочер неподалёку от всемирно известного острова Свети Стефан (Черногория) появились антисербские граффити....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Глава местного сообщества Свети Стефан Владислав Митрович заявил, что муниципальная инспекция и полиция, а также Центр безопасности Будвы проинформированы о происшествии, и он ожидает немедленной реакции и установления виновных в этом преступлении.

надпись: “Сербии не существует”

Он также сказал, что не должно быть ни одного места, где нет камер и охраны, чтобы вандалы не могли творить всё, что захотят.

«С момента своего образования в декабре 2019 года местное сообщество Свети-Стефан прилагает серьёзные усилия для того, чтобы окружающая среда была достойной и безопасной для всех наших жителей и гостей, приезжающих насладиться красотой этого места», – заявил Митрович.

“Косово – это Албания”

Стоит отметить, что гости из Сербии составляют большинство туристов как во всей Черногории, так и в муниципалитете Будва, к которому относится Свети Стефан.

“Убей серба”

Как сообщал «ПолитНавигатор», в июле прошлого года неизвестные исписали стены почетного консульства Сербии в болгарском Пловдиве девизом хорватских фашистов-усташей «Srbe na vrbe!» (Сербов на вербы!).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть