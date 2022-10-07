В приморском парке Черногории появились антисербские граффити

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В парке Милочер неподалёку от всемирно известного острова Свети Стефан (Черногория) появились антисербские граффити.

На дорожках парка Милочер неизвестные вандалы нанесли чёрным спреем надписи «Убей серба», «Сербии не существует», «Косово это Албания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава местного сообщества Свети Стефан Владислав Митрович заявил, что муниципальная инспекция и полиция, а также Центр безопасности Будвы проинформированы о происшествии, и он ожидает немедленной реакции и установления виновных в этом преступлении.

надпись: “Сербии не существует”

Он также сказал, что не должно быть ни одного места, где нет камер и охраны, чтобы вандалы не могли творить всё, что захотят.

«С момента своего образования в декабре 2019 года местное сообщество Свети-Стефан прилагает серьёзные усилия для того, чтобы окружающая среда была достойной и безопасной для всех наших жителей и гостей, приезжающих насладиться красотой этого места», – заявил Митрович.

“Косово – это Албания”

Стоит отметить, что гости из Сербии составляют большинство туристов как во всей Черногории, так и в муниципалитете Будва, к которому относится Свети Стефан.

“Убей серба”

Как сообщал «ПолитНавигатор», в июле прошлого года неизвестные исписали стены почетного консульства Сербии в болгарском Пловдиве девизом хорватских фашистов-усташей «Srbe na vrbe!» (Сербов на вербы!).