08.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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В Раде намерены уничтожить закон об особом статусе Донбасса

Новый украинский парламент ни в коем случае не должен возвращаться к Минским соглашениям, а также отменить закон об особом статусе Донбасса.

Об этом на заседании согласительного совета Верховной рады заявил Олег Березюк, председатель фракции «Самопомощь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское государство выжило и существует. В том числе и благодаря позиции «Самопомощи». Мы не дали реализовать преступные Минские соглашения в Конституции Украины. Из-за нашей позиции парламент не позволил президенту Порошенко реализовать закон об особом статусе Донбасса. Это – фундаментальная вещь которая сохранила украинскую государственность.

Из-за принципиальной позиции «Самопомощи» президент Украины на пятый год оккупации внес закон о так называемой реинтеграции, в котором определил эту оккупацию. Но что нужно сделать будущему парламенту, чтобы этот фундамент закрепить? Парламент обязан уничтожить закон об особом статусе Донбасса. Он не должен существовать.

Ни в коем случае не возвращаться к Минским соглашениям. И принять закон о функционировании временно оккупированных территорий, как мы должны с ними обращаться. Это – фундамент, на котором держится украинская независимость. Россия своими прокси в этом парламент будет разрушать это», – сказал он.

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