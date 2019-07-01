01.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина
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В Раде осознали, что никакой «антипутинской коалиции» нет и не было

Франция и Германия сделали «пророссийский каминг-аут», что показало возвращение России в ПАСЕ.

Об этом на заседании согласительного совета Верховной рады заявил глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бесславной вершиной предыдущей власти Порошенко было признание права России ПАСЕ. Как оказалось, никакой «антипутинской коалиции» не было и нет. Мы имеем что? Мы имеем немецко-французский пророссийский каминг-аут. У нас есть те, что напрямую знает, что такое российский сапог. А мы до сегодня не строим пояс безопасности в двусторонних военных договорах с Румынией, Польшей, Венгрией, балтийским странами», – сказал политик.

По его словам, также оказалось, что Украине еще очень далеко до НАТО.

«Это – страшная ситуация, новая власть также с ней не справилась. В междувластие выигрывает сильный враг, который рядом, который использует эти слабости. Тут надо жестко объединиться с нашими коллегами на западе – Польшей, Венгрией, Румынией, Прибалтикой – и дать достойный отпор России», – заявил сказал он.

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