В Раде плачутся: Запад готовится забыть об Украине в период выборов

Запад вступает в предвыборный период, который не сулит ничего хорошего Украине. Ей придется постоянно напоминать о себе и не дать сместить фокус внимания на другие проблемы.

Об этом в эфире 5 канала заявила депутат Верховной рады, руководитель фракции «Голос» Кира Рудык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рудык, сейчас ситуация для Украины в плане международной поддержки будет хуже, чем год назад.

«Тот факт, что президент Байден только сейчас дал согласие, дал «зеленый свет» по обучению, он связан прежде всего с тем, что США, как и европейские страны, как и Великобритания, уже вступили в период выборов. Это для нас не очень хорошо, потому что это отвлекает внимание от проблем Украины, от поддержки Украины. Как мы уже много раз видели с нашими союзниками, во время предвыборной кампании политики склонны поляризировать, использовать наиболее неприятные спекуляции, потому что у них есть цель переизбраться или избраться. США уже в избирательном процессе, он будет очень сложный, агрессивный. Европейские страны уже в избирательном процессе, в следующем году будут выборы в Европейский парламент и много национальных выборов», – сказала депутат.

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«Великобритания уже в избирательном процессе. Даже не нужно далеко ходить – Польша, наши отношения существенно терпят, потому что все политики начали отстаивать какие-то конкретные интересы конкретных групп. Конечно, это идет нам не на пользу то, что мы сейчас видим, долгие раздумия и очень аккуратный комментарий – это результат того, что у них были другие задачи…

Поэтому сейчас одна из наших стратегических задач как страны, – это не ослаблять свое дипломатическое влияние, а усиливать. Сейчас каждый человек, который имеет какой-то политический вес, дипломатический опыт, должен работать в той стране, где он может работать, где у него есть возможности, убеждать, что нам нужно оружие, убеждать, чтобы точка фокуса не отвлекалась от Украины, выполнять те задачи, которые будут перед нами стоять накануне зимнего периода. То есть сейчас у нас ситуация не лучше в этом вопросе, чем год назад, а уже хуже», – заявила Рудык.