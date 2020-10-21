21.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия
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В России с радостью восприняли слухи о том, что Чубайса сошлют на Север


В России радостно восприняли слухи о том, что Анатолия Чубайса отстраняют от руководства госкорпорацией «Роснано» и направляют в структуры, связанные с работой Северного морского пути.

Об этом один из источников рассказал либеральному сайту The Bell, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть и хорошие новости, предполагая, что «арктический проект» для Чубайса – Колыма. Впрочем, это уже детали», – написал в своем телеграм-канале  эксперт по Дальнему Востоку Алексей Минеев.

«Но, возможно, когда говорили, что Анатолий Борисович займётся Арктикой, совсем не то имели ввиду… Ну, я предполагаю просто», – иронизирует профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.

Политолог Алексей Чеснаков, полагает, что в этом году отправлять в отставку Чубайса было преждевременно.

«А смысл? Лучше уж перед  выборами отправить Чубайса в Антарктику. Избиратель оценит», – написал Чеснаков.


Впрочем «виновник торжества» поспешил успокоить комментаторов.

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», – сказал Чубайс в интервью агентству «Спутник».

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