В российском судостроении новости не самые радужные – эксперт

Владимир Гладков .  
05.04.2023 19:29
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика


Несмотря на декларируемый рост экономики и политику импортозамещения, Россия продолжает игнорировать многие отрасли судостроения, в результате чего целые сектора экономики остаются слаборазвитыми.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на декларируемый рост экономики и политику импортозамещения, Россия продолжает игнорировать многие отрасли судостроения,...

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«Говорилось и десять лет назад, что нефтяная индустрия будет востребована. И можно заработать, если начинать её активно обслуживать и начинать производить товары для неё у себя в стране. Может быть, сейчас что-то произойдёт.

Хотя мы видим, что в судостроении новости не самые радужные. На прошлой неделе были сообщения, что даже наш флагманский проект, атомный ледокол «Лидер», чуть-чуть откладывается в силу невозможности вовремя отстроить здесь все технологические процессы», – сказал Симонов.

Он отметил, что некоторые крупные отрасли, например, важное для нефтяной индустрии танкерное судостроение, в России вообще не возрождаются.

«К сожалению, про реанимацию российского танкерного судостроения вообще я не слышал каких-либо заявлений. Может быть, мы хотим сохранить это в тайне, а потом как выстрелим. Может быть и так», – иронизирует он.

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