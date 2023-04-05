В российском судостроении новости не самые радужные – эксперт

Несмотря на декларируемый рост экономики и политику импортозамещения, Россия продолжает игнорировать многие отрасли судостроения, в результате чего целые сектора экономики остаются слаборазвитыми.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорилось и десять лет назад, что нефтяная индустрия будет востребована. И можно заработать, если начинать её активно обслуживать и начинать производить товары для неё у себя в стране. Может быть, сейчас что-то произойдёт.

Хотя мы видим, что в судостроении новости не самые радужные. На прошлой неделе были сообщения, что даже наш флагманский проект, атомный ледокол «Лидер», чуть-чуть откладывается в силу невозможности вовремя отстроить здесь все технологические процессы», – сказал Симонов.