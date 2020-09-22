В Ростове вышел на свободу экстремист-меджлисовец

22.09.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Ростове-на-Дону освободили из-под стражи меджлисовского активиста Наримана Мемедеминова, который был осужден на 2,5 года и отбывал наказание в колонии-поселении.

Об этом в своем блоге сообщила замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова, которая уже переговорила с Мемедеминовым по телефону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Джеппаровой, Мемедеминова удалось вытащить на свободу благодаря давлению со стороны «общественников».

«Услышала голос Наримана Мемедеминова. Говорили по телефону но это то чувство, когда, как будто, была рядом… Большое количество активистов и дипломатов держали историю Наримана в поле постоянного внимания. «Акции и кампании в поддержку очень помогли», – сказал Нариман. Думаю впереди совместные усилия по поддержке всех тех, кто до сих пор «в тапках» и ждет освобождения. Именно так – в тапках вместо обуви – выводят из российских тюрем на свободу», – заявила Джеппарова.

Напомним, Нариман Мемедеминов является медиа-координатором поддержавшего госпереворот на Украине и осевшего в Киеве движения «Крымская солидарность», которое финансируется на западные гранты. Он был задержан в марте 2018 года в селе Холмовка Бахчисарайского района по обвинению в «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или пропаганды терроризма».

В комментарии меджлисовскому телеканалу ATR Мемедеминов заявил, что планирует заниматься в Крыму «гражданской журналистикой», так как решением суда это не запрещено: «Я также, как и раньше являюсь гражданским журналистом. Но насколько у меня будет возможность вести эту деятельность – я думаю, будет видно и понятно по приезду в Крым».

Его адвокат Эдем Смедляев сообщил, что готовит жалобу в Европейский суд по правам человека из-за заключения Мемедеминова: «Конечно же, обвинение на самом деле было связано с его журналистской деятельностью… Мы рассматриваем вопрос о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека. Собственно, наши партнеры уже готовят ее».