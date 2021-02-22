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22.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Медицина, Политика, Россия, Сербия
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В Сербию прибыла новая партия «Спутник V»


Сегодня утром аэропорту Белграда приземлился самолет, доставивший из России еще 50 тысяч доз российской антиковидной вакцины «Спутник V».

Груз был доставлен из петербургского предприятия «Биокад», два месяца назад начавшего производство препарата.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», встречавший новую партию в белградском аэропорту «Никола Тесла» сербский министр по инновациям Ненад Попович сообщил, что поставка вакцин из России осуществляется по заранее согласованной динамике.

«Сербия по-прежнему остается единственной страной в Европе, для которой российские власти одобрили поставку значительного количества вакцин, – отметил Попович. – Это говорит об крепких отношениях России со своими сербскими братьями. В России с вниманием и одобрением следят за процессом вакцинации, который проходит по руководством президента Вучича….  Мы договорились закупить в России два миллиона вакцин. Я ожидаю, что к концу марта – первой половине апреля, все согласованное количество вакцин будет доставлено в Сербию ».

Министр отметил, что вакцины, прибывшие сегодня утром в Белград, будут немедленно доставлены в белградский Институт вирусологии «Торлак», а оттуда будут распределены по пунктам вакцинации по всей Сербии.

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