В Симферополе увековечили память о погибшем герое

19.12.2022  19:32 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Симферополе на фасаде Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности открыли памятную доску Тимофею Перепелице, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

За проявленный героизм он награждён орденом Мужества посмертно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Симферополе на фасаде Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности открыли памятную доску Тимофею...

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Тимофей Перепелица родился 15 марта 2000 года. Окончил школу в селе Уваровка Нижнегорского района и поступил в железнодорожный техникум. После начала СВО отправился на передовую. Служил командиром ракетной машины залпового огня. Погиб 16 марта 2022 года.

«Тяжело прощаться с героями, нам не вернуть его близким и родным, – подчеркнул на открытии мемориальной доски замглавы администрации Симферополя Ислям Усеинов. – Теперь частичка героя будет жить здесь, в этом учебном заведении, и передавать другим поколениям подвиг защиты нашей свободы, нашей Родины».

В начале учебного года памятную доску открыли на родной школе Тимофея Перепелицы.

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