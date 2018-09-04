В Смеле из-за долгов отключили от воды школы, больницы и детские садики

04.09.2018, Киев, Семен Дорошенко

Черкассыоблэнерго отключило коммунальное предприятие Водгео от электроснабжения из-за долга свыше 4 миллиона гривен, сообшает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Факты».

Из-за этого уже вторые сутки население 70-тысячного города Смела сидит без воды. Водоснабжения нет даже в школах и детских садах, куда дети пошли сегодня со своей водой в бутылках и термосах. В больницу завезли техническую воду. Плановые операции в больнице отменили, пациентов стараются выписывать.

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Обеспечить подвоз воды по всему городу пока не удается: как не хватает техники.

К вечеру завтрашнего дня городские власти Смелы должны подготовить и представить в Черкассыоблэнерго график график реструктуризации задолженности, чтобы избежать дальнейших отключений электроэнергии.