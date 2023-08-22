В Совбезе Украины угрожают военным походом на Крым
Украина будет пытаться захватить Крым военным путем. Об этом на организованном накануне саммите «Крымской платформы» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Данилов увязал безопасность Украины и завершение войны с установлением украинского контроля над российским полуостровом.
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«Для нас Крым является частью нашей территории. Мы ее должны освободить, более того, мы ее будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем, если страна-агрессор до этого времени не осознает, что ей нужно уйти с нашей территории. Другого варианта нет. Любой другой случай относительно Крыма означает консервацию ситуации, передачу войны нашим потомкам, нашим детям и внукам, потому что Российская Федерация, имея Крым в своем распоряжении, никогда не покорится с тем, что успокоится и будет спокойно жить.
Только изгнав ее из Крыма, подвинув ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии нашей безопасности на определенный промежуток времени. Другого варианта просто быть не может», – заявил Данилов.
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