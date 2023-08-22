В Совбезе Украины угрожают военным походом на Крым

Анатолий Лапин.  
22.08.2023 15:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 835
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украина будет пытаться захватить Крым военным путем. Об этом на организованном накануне саммите «Крымской платформы» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Данилов увязал безопасность Украины и завершение войны с установлением украинского контроля над российским полуостровом.

Украина будет пытаться захватить Крым военным путем. Об этом на организованном накануне саммите «Крымской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Для нас Крым является частью нашей территории. Мы ее должны освободить, более того, мы ее будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем, если страна-агрессор до этого времени не осознает, что ей нужно уйти с нашей территории. Другого варианта нет. Любой другой случай относительно Крыма означает консервацию ситуации, передачу войны нашим потомкам, нашим детям и внукам, потому что Российская Федерация, имея Крым в своем распоряжении, никогда не покорится с тем, что успокоится и будет спокойно жить.

Только изгнав ее из Крыма, подвинув ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии нашей безопасности на определенный промежуток времени. Другого варианта просто быть не может», – заявил Данилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть