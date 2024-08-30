«В СССР все работали!» – поворот истории: украинские декоммунизаторы перед смертью цитируют Сталина

Вадим Москаленко.  
30.08.2024 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Украинское руководство даже не может заставить своё население работать на предприятиях ВПК по десять часов, потому что вся промышленность была уничтожена ещё до СВО.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство даже не может заставить своё население работать на предприятиях ВПК по десять...

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«У нас, когда выступают какие-то спикеры и дают предложения или оценки по созданию военной экономики, они всё время почему-то сравнивают с Советским Союзом и Второй мировой войной. Постоянно звучит одно и то же: «Торговали бы Сталин с Гитлером», «А в Советском Союзе бы уже за это расстреляли», «В Советском Союзе уже бы там заставили работать».

Я вообще не понимаю, зачем вы тогда проводили декоммунизацию, если у вас, кроме Советского Союза, никаких примеров в голове вообще нет.

Вот это же предложение, работать по 10 часов, это же тоже, это же из советского прошлого. Но знаете, в чем отличие? В советское время промышленные предприятия, где человек мог работать и 10, и даже 14 часов, если заставить. А где на Украине работать 10 часов? На каких предприятиях, на каких промышленных гигантах?» – возмутился Кущ.

«Когда-то пели «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей». Где у нас эти мартеновские печи? Покажите, где этот станок, возле которого украинцу встать? Вы разрушили всю систему профессионального технического образования. До войны вы вообще смеялись над этой промышленностью, называли ее «ржавым советским поясом». Говорили, что Украине промышленность не нужна, у нас будет только сервис и сельское хозяйство.

В течение 30 лет выбили из людей чуть ли не насильно все технические навыки и компетенции, вы деиндустриализировали страну, разрушили энергетический и промышленный потенциал. Поэтому о каких рабочих и десяти часах вы вообще ведете речь?», – добавил он.

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