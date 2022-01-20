В свежий санкционный список США попали украинские «евроинтеграторы» и майданщики

Новости Украины

Министерство финансов США объявило о санкциях против четырех граждан Украины, в том числе двух депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), за «содействие России в дестабилизации Украины».

Сложно сказать, какое отношение эти люди имеют к официальной России, а вот Украину в своё время они действительно дестабилизировали.

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В наименьшей степени эта моя оценка относится к Тарасу Козаку, депутату Рады, входящей в часть фракции ОПЗЖ, подконтрольную Виктору Медведчуку. Как известно, сам Медведчук находится под санкциями США с 2014 года, потому попадание в санкционный список его «кошелька», которым является Козак, было лишь вопросом времени.

Козак и Медведчук после «Майдана» – причём как во времена Порошенко, так и при Зеленском, – пытались наладить торговлю между Украиной и ДНР/ЛНР, за что ныне Киев обвиняет их в государственной измене. Хотя, я бы скорее поставил им на вид тесное сотрудничество с Петром Порошенко, которое в результате ничего не принесло народу Донбасса.

А вот остальная троица украинских политиков принадлежит к соратникам другого украинского «оппозиционера» – Сергея Лёвочкина, который долгое время был главой администрации президента Украины Виктора Януковича, но и при его преемниках неплохо себя чувствовал.

Злые языки говорят, что именно Лёвочкин стоит за «стартовым выстрелом» крайнего украинского «Майдана» – «зверским избиением» сотни протестующих 29-30 ноября 2013 года в Киеве. Более того, технически эту операцию обеспечивал тогдашний заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимир Сивкович, против которого ныне введены американские санкции.

Бывший офицер КГБ Сивкович с февраля 2014 живёт в Москве, ныне американцы обвиняют его в работе на российскую разведку, но появление его в санкционном списке – явный «привет из Вашингтона» в адрес Лёвочкина. Это подтверждает и введение рестрикций против ещё одного соратника бывшего главы администрации Януковича – Владимира Олейника, также после «Майдана» оказавшегося в Москве.

Ему США смогли поставить в вину собственно переезд в Россию, поддержку «антизападных взглядов» и… сбор информации о критической инфраструктуре Украины по заданию ФСБ. Ну, разве что речь идёт о спиртовых и ликёроводочных заводах.

Самым интересным персонажем, против которого введены санкции Минфина США – ещё один депутат Рады от ОПЗЖ, входящий в «лёвочкинскую» часть этой партии Олег Волошин. В ОПЗЖ он числится главным спикером по международным вопросам – во-первых, как бывший спикер МИД Украины, а во-вторых – как американофил и убеждённый сторонник евроинтеграции.

Вы спросите, как такой человек вообще может считаться оппозиционером? Скажем, так же, как и Серей Лёвочкин, придерживающийся таких же взглядов. Если вспомнить 2012-2013 годы, то не было на Украине больших агитаторов за подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, чем Волошин, Лёвочкин, и, кстати, Олийнык – который тогда во всех эфирах клеймил «врагов евроинтеграции Украины», среди которых была и Россия.

Но если Олийнык «переобулся» вместе с Януковичем и Азаровым, и в ноябре 2013-го стал выступать за интеграцию Украины в Евразийский Союз, то Волошин вслед за Лёвочкиным в декабре того же года ушёл в отставку с государственной службы и публично поддержал «Майдан».

А в 2014-м этот чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса издал книгу «Фантомные боли империи. Политика России в отношении СНГ». Тогда же Волошин, кроме всего прочего, поддержал проведение карательной операции на Донбассе и борьбу с «российской агрессией» вообще.

Ныне американцы обвиняют бывшего украинского дипломата в том, что он координировал «передачи информации для влияния на выборы в США». Хотя на самом деле администрация Джо Байдена не простила Волошину сотрудничество с американским политтехнологом Полом Манафортом, тесно связанным с Дональдом Трампом.

По свидетельству его друга по парламенту Максима Бужанского, депутата от партии нынешнего президента «Слуга народа», Волошин «влюблён в совершенность американской политической системы». Что ж, наконец она ответила ему взаимностью. Ведь, как известно русскоязычному Олегу Волошину, натужно изображающему из себя украинца, «бьёт – значит любит».