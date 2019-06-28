28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Украина
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В Украине стало на 40 героев больше

Президент Украины Владимир Зеленский указом присвоил звание “Герой Украины” с вручением ордена “Золотая Звезда” погибшему на Донбассе год назад старшему солдату Андрею Волосу посмертно, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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“Военный отмечен высокой наградой за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге”, – указали в Офисе.

Андрей Волос в разное время в 2015-2017 годах выполнял боевые задачи на Донбассе, а в 2018-м – операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

28 июня 2018 года близ населенного пункта Южное Донецкой области старший солдат вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Андрей Волос получил ранения в результате снайперского выстрела и по дороге в госпиталь скончался.

Другим указом Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих, проявивших личное мужество и самоотверженно действовавших, защищая Украину. Орденами “За мужество” II и III степеней, медалями “За воинскую службу Украине” и “Защитнику отечества” награждены 40 бойцов, 11 из них – посмертно.

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