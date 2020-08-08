08.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Украина
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В украинских академических институтах пугают Донбасс судами Линча


Даже если Киев согласиться на амнистию для защитников ЛДНР, то им придется массово покидать территорию республик в случае возвращения их под контроль Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Александр Черный.

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«Даже если украинская власть постарается укротить жажду мести, которая будет возникать и в ультранационалистических организациях, и у отдельных лиц, находившихся на фронте, их родственников и близких, потенциальные подозреваемые не будут чувствовать себя в безопасности в реинтегрированных районах Украины. Я не призываю к суду Линча и надеюсь на то, что его не будет, но уверен, что фактом является страх перед ним со стороны преступников», – пишет Черный.

Он отмечает, что, начиная с 2014 года, когда украинская власть «постепенно теряла контроль над монополией насилия в обществе, информация о беспомощности правоохранителей и многочисленные примеры попыток самосуда в различных общественно-резонансных конфликтных ситуациях стала общеизвестной, в том числе для населения ОРДЛО».

«Таким образом, страх (фактор, имевший существенное значение в разжигании войны) будет иметь решающее значение в определении количества потенциальных фигурантов украинских судов (и последующей амнистии), которые останутся на территории Украины на время перехода территорий ОРДЛО под контроль украинских следственных органов и судов», – считает ученый.

По мнению, испытывающие такого рода страх жители Донбасса «любой ценой массово покинут территорию страны».


«И количество этих людей не будет зависеть от содержания Закона «О недопущении преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей»: российское «береженого бог бережет», усиленное устойчивым недоверием к украинскому правосудию, победит российское «авось»», – резюмирует Черный.

Напомним, что со стороны украинских пропагандистов и политиков регулярно звучат угрозы в адрес Донбасса – например, пугают поражением в правах после так называемой «реинтегарции».

Кроме того, украинские СМИ предлагают использовать опыт расистов ЮАР и создать резервации для жителей Донбасса.

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