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Новости Украины

Бывший директор Центра городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове Тарик Сирил Амар отказался от работы на Украине и перешёл в «Russian Today».

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «4 студия» со ссылкой на историка Украинского католического университета Михаила Мартыненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тарик Амар является видным американским историком, который долгое время исследовал историю Львова. С 2007 по 2010 год возглавлял Центр городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове. Написал несколько книг об истории Львова, в 2010 году Львовский городской совет даже отметил его золотым гербом (однако позже Тарик Амар отказался от этой награды).

Однако сейчас американский историк перешёл работать из украинского исторического центра в российский информационный ресурс «Russian Today», что крайне не понравилось украинским националистом.

«И вот именно сейчас, когда до российско-украинской границы подтягиваются все новые и новые эшелоны и колонны российских войск, готовых по первому сигналу двинуться в наступление на территорию Украины, этот «исследователь» выписывает на RT о «преступлениях Киева против (почти дословная цитата) «слабых повстанцев на Донбассе». За что Амару, конечно, заготовлен отдельный котелок в аду. Мораль. Рано или поздно карьера профессиональных «борцов с этнонационализмом» может скатиться именно туда. До уровня «эксперта» в RT», – бесятся в украинских СМИ.