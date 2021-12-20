В украинских СМИ истерика – известный историк из Львова ушёл работать на «Russia Today»

20.12.2021  20:20 (Мск), Львов,
Тарас Стрельцов.  
Просмотров:
 
Дзен, Львов, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина
Новости Украины

Бывший директор Центра городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове Тарик Сирил Амар отказался от работы на Украине и перешёл в «Russian Today».

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «4 студия» со ссылкой на историка Украинского католического университета Михаила Мартыненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший директор Центра городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове Тарик Сирил Амар отказался от...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Тарик Амар является видным американским историком, который долгое время исследовал историю Львова. С 2007 по 2010 год возглавлял Центр городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове. Написал несколько книг об истории Львова, в 2010 году Львовский городской совет даже отметил его золотым гербом (однако позже Тарик Амар отказался от этой награды).

Однако сейчас американский историк перешёл работать из украинского исторического центра в российский информационный ресурс «Russian Today», что крайне не понравилось украинским националистом.

«И вот именно сейчас, когда до российско-украинской границы подтягиваются все новые и новые эшелоны и колонны российских войск, готовых по первому сигналу двинуться в наступление на территорию Украины, этот «исследователь» выписывает на RT о «преступлениях Киева против (почти дословная цитата) «слабых повстанцев на Донбассе».

За что Амару, конечно, заготовлен отдельный котелок в аду. Мораль. Рано или поздно карьера профессиональных «борцов с этнонационализмом» может скатиться именно туда. До уровня «эксперта» в RT», – бесятся в украинских СМИ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть