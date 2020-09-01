В украинском эфире объявили кандидата Байдена больным и слабоумным

01.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Кандидат в президенты США Джо Байден больной человек, который уже не способен даже прочитать текст по бумажке, путается через каждые пару предложений и не может понять смысл написанного.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrIife.TV» заявил экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Джо Байден не может прочитать по бумажке речь, он смотрит и не понимает, что написано. Его нужно прерывать и склеивать, чтобы у него создалось впечатление, что это единый текст.

Потому что он может прочитать два или три предложения, и видно, он напрягается и не может понять смысла того, что прочитал. Даже при том, что ему дают упрощённые тексты, и сложных слов в них нет. Видно, что Байден болен, нехорошо, что его поставили в такую ситуацию», – отметил он.

Также Гарри Табах напомнил, как семья Джо Байдена, который сейчас обвиняет Владимира Зеленского в коррупции, наживалась на разграблении Украины.

«То, что он написал Украине письмо, в котором он сказал, что президент Зеленский коррупционер, это смешно, так как его сын участвовал в коррупции на Украине при прошлом президенте Порошенко, но нового он обвиняет в коррупции. Наверное, потому что сейчас его сын не может приехать на Украину и разворовывать страну», – добавил экс-представитель НАТО.