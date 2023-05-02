В украинском МИДе заявили о праве «вернуть Крым любой ценой»

Украина имеет право брать под свой контроль Крым так, как посчитает нужным.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявила бежавшая с полуострова меджлисовская пропагандистка Эмине Джапарова, ставшая замминистра иностранных дел Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Джапаровой, с таким утверждением согласны все партнеры Украины по так называемой «Крымской платформе».

«Когда-то платформа начиналась с такого листка А4, сегодня это такой формат, который объединяет 61 страну и международные организации, где все, кто является участником, консолидированы на одной мысли: Крым – это Украин,а и Украина имеет право возвращать Крым так, как она считает нужным.

Мы слышали разные голоса и, наверное, будем слышать, когда время наступит, особенно после контрнаступления, о том, что давайте о Крыме говорить в других форматах, но это фактически наше право, и «Крымская платформа» уже внутри и на политическом уровне, и на уровне подсознания наших граждан, где тоже позиции были очень разные, мы все это помним, – тоже сформировалась четкая точка и позиция – мы будем бороться за Крым», – заявила Джапарова.