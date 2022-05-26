В войне спецслужб на Украине инициатива на стороне ФСБ

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Новости Украины

Как бы это банально не звучало, ни одна военная операция не проводится без активного участия спецслужб. Не стали исключением и боевые действия на Украине: вместе с группировками Z и V на оккупированную бандеровцами территорию вошли и российские чекисты.

Их главной задачей является обеспечение безопасности действующей армии всеми доступными способами: проведение оперативно-розыскных мероприятий, фильтрация и допрос военнопленных, работа с захваченной агентурой и документами противника, организация контртеррористических и противодиверсионных мероприятий.

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Насколько трудна и опасна эта служба можно судить по факту, что российским контрразведчикам на Украине противостоит не только СБУ и ГУР, но и куда более могущественные организации, стоящие за их спинами: ЦРУ и РУМО США, британская MI5 (контрразведка), германская BND, турецкая разведка MIT, французская военная разведка DRM, израильские инструкторы городской войны под прикрытием «живого щита», польская «дифензива» и прочая натовская сволочь.

Общую координацию их деятельности осуществляет подразделение ЦРУ, давно окопавшееся в центральном аппарате СБУ в Киеве, а непосредственно на фронте планированием разведки, диверсий, терактов и провокаций по образу и подобию Бучи занимаются британские оперативники, включая SAS, совместно с представителями РУМО.

Несмотря на столь внушительную помощь бандеровцам, борьба спецслужб на Украине складывается не в пользу нацистского режима.

Уже в первый месяц войны оперативниками ФСБ было успешно захвачено Херсонское управление СБУ вместе с архивом. А кроме него, в детской больнице Херсона были обнаружены большие стопки личных дел украинских силовиков.

У здания СБУ в Херсоне.

Интересно, что, накануне большого шухера, все серверы, хранящие информационные базы на местных «активистов», силовиков и политиков, херсонской «избушкой» были уничтожены, однако неизвестным «инициативникам» удалось сделать резервные копии данных, в целости и сохранности доставшиеся российским контрразведчикам.

В результате, по признанию бывшего мэра Херсона и «порохобота» Игоря Колыхаева, в руки российских военных попала исчерпывающая информация на всех участников «спящих ячеек» националистических формирований в Херсонской области, в том числе, членов терробороны и участников «АТО», которым была поставлена задача ведения разведывательной, диверсионной и террористической войны против российских военнослужащих и мирных жителей, симпатизирующих России.

«Они знают все про всех от начала до конца. Им «доброжелатели» полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе. У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки. То же самое касается терробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют. Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые «обрабатывают» активистов, «работают» по АТОшникам. Они знают про всех от начала до конца», — кручинится Колыхаев.

Последствия не замедлили сказаться самым положительным образом.

Из нор и тёщиных погребов стала выползать и сдаваться с повинной российским контрразведчикам украинская агентура из числа вышеупомянутых «спящих ячеек».

Сдавались горе-агенты не с пустыми руками. Палили на следствии «побратимов», делились планами, показывали схроны с оружием и взывчаткой – в надежде избежать уголовного преследования или отделаться малой кровью.

По сообщению «РИА Новости», наиболее ценным уловом стали списки сотрудников херсонского областного центра спецопераций «Альфа», прошедших серьёзную разведывательно-диверсионную подготовку под руководством западных инструкторов.

По данным анонимного источника в российских силовых структурах, в настоящее время оперативники сбушной «Альфы» используются киевским режимом для оперативного руководства законспирированными группами и проведения диверсий на неподконтрольных Киеву территориях.

20 апреля состоялся ещё один богатый «улов»: в руки российских контрразведчиков попали документы херсонского отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, из которых следовало, что киевская хунта отказывается от взятых на себя международных обязательств по выдаче военных преступников. Кроме того, в поступивших в пограничное ведомство приказах предписывалось не препятствовать разыскиваемым иностранным наёмникам в пересечении границы Украины со странами Евросоюза, а в случае выявления их на границе — пропускать незамедлительно.

В актив ФСБ также следует записать поимку старшего оперуполномоченного СБУ по особо важным делам, давшего уникальные сведения о деятельности иностранных военных эмиссаров на территории Украины, данные о биолабораториях и характере исследований, центрах информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Появились данные о процедуре фильтрации боевиков «Азова».

Вот как описывает работу российских контрразведчиков репортер Первого канала Ирина Куксенкова:

«Как происходит фильтрация? Медленно. Обычно, сначала первый кабинет, где пленного фотографируют во всевозможных ракурсах (основной акцент на татуировки и всякие особенности), следующий кабинет – откатывают пальцы, следующий кабинет – палочкой ковыряют во рту, забор ДНК-материала, дальше – бумажные дела и потом опросы-допросы (иногда неоднократные и длительные). В общем, фильтрация – дело небыстрое, скрупулезное и очень важное».

Исходя из того, как резко переключились с темы капитуляции «Азова» на «Россия, дай хлебушка» западные СМИ, короткое интервью «Волыны» на камеру про иностранных инструкторов в глубинах «Азовстали» было специальным сигналом хозяевам Зеленского, что ФСБ работает не только с «азовцами», но и с выползшими на белый свет канадскими, шведскими, турецкими, французскими, британскими и израильскими шпионами.

Смысл в том, чтобы в нужный момент их показания «выстрелили» и произвели должный эффект. А пока что их следует считать «пропавшими без вести». Неопределённость вселяет тревогу и заставляет противника делать ошибки. Хозяевам Зели будет полезно немного понервничать. Особенно если учесть, что статус военнопленных на западных инструкторов и координаторов не распространяется.

24 мая в федеральных российских СМИ появилась информация, что наши контрразведчики раскрыли и обезвредили сеть закрытых телеграмм-каналов украинских спецслужб на освобождённых от ВСУ территориях для наводки ударов, в результате которых гибли военнослужащие России и ДНР.

Вот что сказал по этому поводу представитель российских силовиков агентству РИА «Новости»:

«В небольших городах, типа Новой Каховки, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей. Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций «украинского патриота», попадали на заметку спецслужб. После чего они получали в свой личный чат сообщение, приглашающее к сотрудничеству. Таким образом была создана шпионская сеть».

По информации задержанного ФСБ агента Виталия Чуприны, администраторами подобных закрытых групп выступают «правосеки», с двумя из которых он встречался лично.

Чуприна признался, что, с начала апреля и по 10 мая им лично было передано 12 сообщений кураторам о местах расположения российских войск и «сепаратистов», по которым затем наносились ракетные и артиллерийские удары.

Задержание замкомандира карательного батальона «Айдар».

Чтобы лучше мотивировать стукачка с «активной проукраинской позицией», кураторы из СБУ или ВСУ периодически присылали сообщения о том, что благодаря переданной им информации нанесены ракетно-бомбовые удары, в результате которых якобы были убиты российские военные и «сепаратисты». В одном из таких сообщений речь шла о селе Давыдов Брод на севере Херсонской области.

Ну, и как водится, в конце концов, уже находясь под следствием, Чуприна «полностью осознал свою неправоту» и то, как «плохие люди» втянули его в преступную деятельность, «спекулируя на чувстве патриотизма».

На уровне слухов эта информация гуляла давно. Источником её были российские контрактники, проходившие лечение в военном госпитале на территории Херсона и следовавшие домой через Филатовку (Красноперекопский район РК), Симферополь, Керчь и так далее…

При личном общении ребята рассказывали, что СБУ, перед бегством из Херсонщины, распространила среди пользователей некое приложение с картой для целеуказания по одному тычку пальца.

«Патриотически настроенное» население ставило метку на карте с указанием места дислокации российских военных, и вскоре туда прилетало.

Длилась эта практика недолго, поскольку смартфоны местных жителей стали проверять, потом Украина отключила всю Херсонскую область от мобильной связи, а вскоре на головы как «сепаратистов», так и «патриотов Украины» стали сыпаться снаряды, «точки», «грады и «смерчи», как напоминание от ВСУ, что мирно жить, пока нацисты заняты войной до последнего украинца, они не имеют права.

Об эффективности работы российских контрразведчиков говорят и другие факты.

Например, пару недель назад в сети были выложены кадры допроса одного из мерзавцев, глумившихся над телами убитых российских военнослужащих возле подбитой БМП в Херсонской области.

Мерзавец испуганно бормотал, что он был пьян и вообще дурак по жизни.

Оперативники нашли всех, кто глумился, кто снимал на мобилу и кто просто стоял, раскрыв варежку. Это касается всех садистов и любителей кровавых сюжетов, снимающих свои «подвиги» на видео или обещающих убивать военнопленных, русских женщин и детей. Кто-то определённо забыл, что в начале спецоперации прошла официальная информация о подключении аппаратуры СОРМ к украинскому интернету и мобильным сетям.

И, напоследок.

В украинских телеграмм-каналах уже какое-то время распространяются панические истории о конфликтах СБУ с нацбатами и терробороной. Причиной тому послужили участившиеся факты бегства «избушников» со сдачей в плен российским военным. Сотрудники спецслужб, как носители ценной информации о положении дел в стране и на фронте, прекрасно понимают, что «проект Украина» переживает агонию, а дальнейшее сопротивление только продлевает мучения, затягивая бесславный финал. Происходят тотальные «сливы» украинской агентуры, планируемых терактов, провокаций и сценариев боевых действий.

Ликвидация агента СБУ и схрона в Херсонской области.

Если судить по тому, как была сорвана тщательно срежиссированная британскими агентами провокация со съёмками «расстрела мирных жителей российскими военными случайно проезжавшим мимо свидетелем» в Харьковской области, эти панические слухи небеспричинны.

Собственно, сам факт работы украинских спецслужб под сплошным контролем западных хозяев крайне унизителен для сотрудников, сохранивших остатки чести и совести, заставляя их добровольно или вынужденно помогать России.

Началось это не вчера, а с «пэрэмоги гидности», массовых репрессий, развязанных бандеровскими путчистами и началом карательной операции в в Донбассе.

Кроме того, всё чаще и гуще поступает информация, что контрразведывательные функции СБУ практически полностью возложены на «прикомандированных» агентов MI5, а Зелю так и вовсе охраняют вооружённые британские коммандос, готовые, при необходимости, стать палачами кровавого клоуна.

Таким образом, без всякого шапкозакидательства и ура-патриотизма можно констатировать: ФСБ полностью и заслуженно перехватила инициативу в войне спецслужб на Украине. Спецоперация будет доведена до логического конца, Украина будет денацифицирована.