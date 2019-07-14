В ВСУ готовится подтасовка голосов в пользу «Слуги народа»

14.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Командование украинской армии готовит махинации с подсчетом голосов избирателей из числа военнослужащих ВСУ на предстоящих выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, действующая власть готова пойти по стопам предыдущей в плане фальсификации результатов предстоящих выборов в украинский парламент.

«На беспрецедентные меры пошёл начальник генерального штаба ВСУ генерал Руслан Хомчак. С целью увеличения количества голосов в пользу партии «Слуга народа» им отданы указания командующим оперативно-тактической группировки генералу Олегу Микацу и генерал-лейтенанту Юрию Содолю об откомандировании трёх тысяч военнослужащих в зону «ООС».

Однако данное распоряжение должно быть исполнено только на бумаге, при этом голоса формально откомандированных военнослужащих будут использованы для подтасовки результатов выборов на подконтрольных ВСУ территориях», – рассказал Филипоненко.