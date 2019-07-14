14.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

В ВСУ готовится подтасовка голосов в пользу «Слуги народа»

Командование украинской армии готовит махинации с подсчетом голосов избирателей из числа военнослужащих ВСУ на предстоящих выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, действующая власть готова пойти по стопам предыдущей в плане фальсификации результатов предстоящих выборов в украинский парламент.

«На беспрецедентные меры пошёл начальник генерального штаба ВСУ генерал Руслан Хомчак. С целью увеличения количества голосов в пользу партии «Слуга народа» им отданы указания командующим оперативно-тактической группировки генералу Олегу Микацу и генерал-лейтенанту Юрию Содолю об откомандировании трёх тысяч военнослужащих в зону «ООС».

Однако данное распоряжение должно быть исполнено только на бумаге, при этом голоса формально откомандированных военнослужащих будут использованы для подтасовки результатов выборов на подконтрольных ВСУ территориях», – рассказал Филипоненко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть