15.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Для обеспечения сбора максимального количества голосов за действующего президента Украины Петра Порошенко украинским военнослужащим, не имеющим по какой-либо причине паспорта, готовы предоставить краткосрочный отпуск для его оформления.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начальник штаба оккупационных сил Ковальчук отдал распоряжение предоставить своим подчиненным, у которых по каким-либо причинам отсутствует паспорт, краткосрочный отпуск для его оформления. Наиболее смекалистые украинские солдаты сразу сообщили об утере паспортов и поспешили воспользоваться предоставленной возможностью съездить домой», – рассказал Басурин.

Он сообщил, что потоки желающих покинуть позиции и уехать под благовидным предлогом отмечаются в 128-й горно-штурмовой, 93-й механизированной, 57-й и 58-й мотопехотных бригадах.

«Для простого солдата, измотанного невыносимыми условиями, созданными командирами, на сегодняшний день это единственный шанс оказаться в кругу семьи, особенно в праздничные дни», – добавил представитель оборонного ведомства.