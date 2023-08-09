В ВСУ не хватает дронов, а мы тратим миллионы на ерунду – депутат Рады

Несмотря на войну с Россией и жесточайший дефицит любой техники в ВСУ, киевское руководство предпочитает тратить бюджетные средства на бесполезные коррупционные проекты.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну что, мы недавно все видели и многомиллионные стадионы, и сковородки за 700 тысяч, и барабаны в укрытиях, причем какие были тендеры, которые были проведены по президентской вертикали, в районных государственных администрациях.

А давайте, мы посмотрим также на то, что происходило в Министерстве культуры, когда на сериалы выделяли просто миллионы гривен, и, в то же самое время, на фронте не хватает элементарных дронов, даже «Matrice 30т», на которые молятся наши защитники, и стоимость одного из них триста тысяч гривен, и они сегодня их не получают.

Зато мы сегодня имеем «большую стройку» номер два, мы сегодня имеем сковородки, мы сегодня имеем… и бог весть что мы имеем, сериалы», – сказал депутат.