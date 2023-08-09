В ВСУ не хватает дронов, а мы тратим миллионы на ерунду – депутат Рады
Несмотря на войну с Россией и жесточайший дефицит любой техники в ВСУ, киевское руководство предпочитает тратить бюджетные средства на бесполезные коррупционные проекты.
Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Ну что, мы недавно все видели и многомиллионные стадионы, и сковородки за 700 тысяч, и барабаны в укрытиях, причем какие были тендеры, которые были проведены по президентской вертикали, в районных государственных администрациях.
А давайте, мы посмотрим также на то, что происходило в Министерстве культуры, когда на сериалы выделяли просто миллионы гривен, и, в то же самое время, на фронте не хватает элементарных дронов, даже «Matrice 30т», на которые молятся наши защитники, и стоимость одного из них триста тысяч гривен, и они сегодня их не получают.
Зато мы сегодня имеем «большую стройку» номер два, мы сегодня имеем сковородки, мы сегодня имеем… и бог весть что мы имеем, сериалы», – сказал депутат.
Он потребовал разобраться и привлечь к ответственности расхитителей средств во время войны.
«Так, давайте, мы всерьез разберемся по всей вертикали – и правительственной, и в местных органах власти, в районных администрациях, кто за что платит. И очень серьезно сделаем, очень серьезно все проанализируем и сделаем выводы.
Такое впечатление, что мы войну выиграли, если все эти расходы, которые идут на сегодняшний день, они не обсуждаются общественностью, они совершенно не учитывают потребности нашего государства на сегодняшний момент, когда на фронте не хватает самых главных вещей», – добавил Арьев.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.