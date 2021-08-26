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26.08.2021 09:23 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Религия, Украина, Церковь
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Варфоломей не рискнул пойти в украинский народ

Новости УкраиныВизит Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев прошел не столь масштабно, как предполагалось, поскольку и...

Визит Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев прошел не столь масштабно, как предполагалось, поскольку и он, и украинские власти боялись протестов верующих УПЦ.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил лидер «Всеукраинского православного братства святого Архистратига Божьего Михаила» Валентин Лукияник, известный рядом акций в защиту канонической церкви

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«Визит Варфоломея прошёл в достаточно усеченном варианте. Очевидн0, что и он сам, и наши власти опасались того, что будет большее сопротивление. Поэтому и его молебен в Михайловском соборе прошёл, так сказать, в узком кругу единомышленников. Никакой встречи с украинским народом, о которой он говорил раньше, не было. Встречаться с народом он избегал. В общем, Варфоломей мог почувствовать, что в Украине он незваный гость», – сказал Валентин Лукияник.

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