Варфоломейцы пошли на штурм православного храма на Винничине

14.10.2021 17:15 (Мск), Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Сегодня, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, сторонники созданной из раскольников под патронатом Константинопольского патриархата «ПЦУ» предприняли попытку штурма Свято-Покровского храма Тульчинской епархии УПЦ в селе Новоживотов Винницкой области.

Сторонники «церкви Порошенко» попытались отобрать храм у православной общины, вынужденной молиться у закрытых дверей святыни, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На место прибыло большое количество полиции, которая разделила стороны конфликта у церкви. Также очевидцы сообщали о двух автобусах Нацгвардии.

После словесной перепалки и непродолжительной потасовки при попытке рейдеров «ПЦУ» взять штурмом церковь, полиция разделила стороны: раскольники столпились на улице, тогда как верующие УПЦ перед входом в храм начали петь акафист. При этом у входа на территорию храма правоохранители интересовались у прихожан, кто за какую церковь – «украинскую или русскую».

Кроме того, в ходе перепалок со стороны сторонников «ПЦУ» прозвучало, что здесь не место «москалям и их псячей мовой».

Тем не менее, после длительных переговоров было решено, что в храм сегодня никто не войдет. Оппоненты достигли договоренности, что сторонники «ПЦУ» будут служить у входа в алтарь, а православная община – у стен храма.

Как сообщает сайт «Союз православных журналистов», накануне местные «ветераны АТО» объявили на Покров сбор в Новоживотове для «участия в Божественной литургии в Свято-Покровском храме Православной церкви Украины» по случаю «Дня защитников и защитниц Украины, Покрова Пресвятой Богородицы, Дня украинского казачества и Дня УПА».

Отметим, ещё 3 октября рейдеры «ПЦУ» срезали замки на Свято-Покровском храме и повесили свои, а 5 октября зашли в церковь и заперлись там.

Раскольники ссылаются на решение суда от 6 сентября, частично удовлетворившее иск активистов ПЦУ, которые требовали ключи от храма. В доступе к ключам суд им отказал, но обязал представителей Тульчинской епархии УПЦ не препятствовать в доступе к помещению церкви.