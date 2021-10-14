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14.10.2021 17:15 (Мск), Киев, Тарас Стрельцов
 
Политика, Провокации, Религия, Украина, Церковь
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Варфоломейцы пошли на штурм православного храма на Винничине

Новости УкраиныСегодня, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, сторонники созданной из раскольников под патронатом Константинопольского патриархата...

Сегодня, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, сторонники созданной из раскольников под патронатом Константинопольского патриархата «ПЦУ» предприняли попытку штурма Свято-Покровского храма Тульчинской епархии УПЦ в селе Новоживотов Винницкой области.

Сторонники «церкви Порошенко» попытались отобрать храм у православной общины, вынужденной молиться у закрытых дверей святыни, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На место прибыло большое количество полиции, которая разделила стороны конфликта у церкви. Также очевидцы сообщали о двух автобусах Нацгвардии.

После словесной перепалки и непродолжительной потасовки при попытке рейдеров «ПЦУ» взять штурмом церковь, полиция разделила стороны: раскольники столпились на улице, тогда как верующие УПЦ перед входом в храм начали петь акафист. При этом у входа на территорию храма правоохранители интересовались у прихожан, кто за какую церковь – «украинскую или русскую».

Кроме того, в ходе перепалок со стороны сторонников «ПЦУ» прозвучало, что здесь не место «москалям и их псячей мовой».

Тем не менее, после длительных переговоров было решено, что в храм сегодня никто не войдет. Оппоненты достигли договоренности, что сторонники «ПЦУ» будут служить у входа в алтарь, а православная община – у стен храма.

Как сообщает сайт «Союз православных журналистов», накануне местные «ветераны АТО» объявили на Покров сбор в Новоживотове для «участия в Божественной литургии в Свято-Покровском храме Православной церкви Украины» по случаю «Дня защитников и защитниц Украины, Покрова Пресвятой Богородицы, Дня украинского казачества и Дня УПА».

Отметим, ещё 3 октября рейдеры «ПЦУ» срезали замки на Свято-Покровском храме и повесили свои, а 5 октября зашли в церковь и заперлись там.

Раскольники ссылаются на решение суда от 6 сентября, частично удовлетворившее иск активистов ПЦУ, которые требовали ключи от храма. В доступе к ключам суд им отказал, но обязал представителей Тульчинской епархии УПЦ не препятствовать в доступе к помещению церкви.

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