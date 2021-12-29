Варламов: Ничего страшного, если НАТО оккупирует Россию

Простым людям не стоит бояться, что Россию «завоюет НАТО», и она попадет под внешнее управление США.

Об этом в своем телеграм-канале написал либеральный российский блогер Илья Варламов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ок, дайте представим страшный сон телевизора. Что в этом случае изменится для простого россиянина? Понятно, что для политических и бизнес-элит это будет катастрофа. Кого-то посадят в клетку, кто-то лишится бизнеса. Вместо Путина поставят какого-то несамостоятельного президента, марионеточное правительство. А что для простого мужика изменится? Придут в разваленную деревню натовские военные – и что случится? Они сожгут деревню? Загонят русских в концентрационные лагеря? Поднимут цену на водку? Лишат стариков дров? Без идеологии, как изменится жизнь и быт простых людей?», – недоумевает Варламов.

«Или придут американские компании и заберут все наши ресурсы. И будут российскую нефть продавать не наши олигархи, а американские. Будет Омский нефтеперерабатывающий завод принадлежать не Газпрому, а американской ExxonMobil. Что поменяется для омичей? Город станет еще беднее от этого? На дорогах станет больше ям? По Первому каналу начнут вместо «Спокойной ночи, малыши!»” показывать гей-порно?», – написал Варламов.

На это высказывание резко отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Он сравнил Варламова с героем романа Достоевского «Братья Карамазовы» – лакеем Павлом Смердяковым, который возомнил себя интеллектуалом и убил своего благодетеля.

«Смердяковщина в новом издании – это и есть идеология самоуничтожения: смердяковщина, от которой смердит», – написал Пушков.

Одесский журналист Юрий Ткачев решил объяснить российскому блогеру, почему сдаваться НАТО не надо «как житель страны, которая уже превратилась в американскую колонию».

«Ключевая ошибка Ильи Варламова заключается в том, что он неверно понимает себе цели внешнего управления. Он думает, что целью внешних управляющих будет использование национальных ресурсов. Это не так. Целью внешних управляющих, как мы это видим в Украине, будет уничтожение этих национальных ресурсов. Вот к примеру Варламов пишет, что “Омский нефтеперерабатывающий завод принадлежать не Газпрому, а американской ExxonMobil”. Не-а. Завод этот просто закроют и распилят на металл. Как Одесский нефтеперерабатывающий завод, к примеру. Или ОПЗ. Заводы есть у американцев у самих. Наши и ваши им не нужны», – отмечает журналист.

«В Украине же в 2013 тоже было немало таких варламовых, рассуждавших, что, мол, хуже не будет, и уж пусть лучше американцы нами поуправляют, чем охреневший Янукович. Но беда в том, что на место Януковича американцы поставили ещё более охреневших товарищей. Потому что управление колониями с помощью коррумпированных элит – повсеместная американская практика что в Ираке, что в Афганистане, что в Украине», – написал Ткачев.