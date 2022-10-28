Василь Вакаров: Украину разделят, в НАТО войдут пять областей

Новости Украины

Украина будет разделена на части, возможно, уже в ближайший год.

Об этом в эфире «Россия 1» заявил политолог из Закарпатской области Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее реальный сценарий в ближайшее время, может быть даже до года времени, Украина будет разделена. Она будет расчленена на несколько частей. Она фактически уже не та Украина, которую мы помним, где мы жили. Нет Крыма, нет Донбасса, нет уже части Херсонской и Запорожской областей. Их нет. И видения того, как приостановить, прекратить, остановиться, вообще нет. Не существует этого видения. Тенденция такова, что ни в Украине, ни за пределами территории (я говорю об украинских экспертах, где есть некие тусовки) будущее Украины никто не обсуждает. Внутри Украины его не обсуждают, потому что Зеленский сказал, что с Россией никакого мира, никаких переговоров нет. Понятное дело, теперь после слов Байдена, что это не просто позиция Зеленского, это позиция США. И даже не Запада», – заявил Вакаров.

Тем не менее, он выразил мнение, что у Украины еще есть шансы сохранить Киев и несколько областей

«На сколько частей будет разделена, я не знаю, мне и так больно говорить об этом, но она будет разделена. Не будет того, что Украина может стать членом ЕС или членом НАТО в той части территории, которая есть сейчас. Возможно – да, чаяния галичан, именно галицкой элиты и лоббистов галицкой элиты в Канаде и США, – приведет к тому, что какая-то часть Украины будет-таки в Европе и ЕС. В каком виде это будет? Какая-то часть будет. Пять областей войдут, там, Львовская, Тернопольская, Волынская, Хмельницкая может быть, но не Закарпатская область, хотя тут уже совсем близко, но я думаю, что ее тоже разделят. А что будет дальше с остальной территорией, я опять-таки возвращаюсь к Путину. Он же не говорит о том, что государство Украина будет оккупировано. Он много чего не говорит. Значит, шансы есть того, чтобы осталась какая-то часть территории, которая, возможно, будет отдельная, возможно это будет Киев и несколько областей. Но очевидно для меня и горько, что Украина в той территории, которая сейчас есть, она не будет существовать», – подытожил украинский политолог.