Вассерман объяснил, почему России не страшно отключение от SWIFT

04.05.2021, Москва, Владимир Гладков

России не страшно отключение от системы международных расчетов SWIFT, потому что она давно создала альтернативу, к которой уже подключены многие государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Белрусинфо» заявил публицист Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё в декабре 2014 года, Центральный банк РФ организовал собственную службу передачи финансовых сообщений в формате SWIFT. К этой службе подключены практически все банки РФ, и значительная часть банков партнёров, иными словами, тех банков иностранных государств, с которыми у нас наибольший поток взаиморасчёта.

Это значит, что даже если нас отключат от SWIFT, нам не придётся получать деньги за танкеры с нефтью в виде танкеров с долларами. Найдётся возможность расплачиваться нормальным быстрым способом», – сказал Вассерман.

Напомним, ранее в Москве заявили, что резолюция Европарламента, в которой содержится угроза отключить Россию от международной платежной системы SWIFT и заморозить достройку «Северного потока-2», не приведет к практическим результатам.