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04.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, Финансы, Экономика
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Вассерман объяснил, почему России не страшно отключение от SWIFT

России не страшно отключение от системы международных расчетов SWIFT, потому что она давно создала...

России не страшно отключение от системы международных расчетов SWIFT, потому что она давно создала альтернативу, к которой уже подключены многие государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Белрусинфо» заявил публицист Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё в декабре 2014 года, Центральный банк РФ организовал собственную службу передачи финансовых сообщений в формате SWIFT. К этой службе подключены практически все банки РФ, и значительная часть банков партнёров, иными словами, тех банков иностранных государств, с которыми у нас наибольший поток взаиморасчёта.

Это значит, что даже если нас отключат от SWIFT, нам не придётся получать деньги за танкеры с нефтью в виде танкеров с долларами. Найдётся возможность расплачиваться нормальным быстрым способом», – сказал Вассерман.

Напомним, ранее в Москве заявили, что резолюция Европарламента, в которой содержится угроза отключить Россию от международной платежной системы SWIFT и заморозить достройку «Северного потока-2», не приведет к практическим результатам.

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