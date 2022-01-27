Вассерман: Признание ЛДНР ухудшит положение русских на Украине

27.01.2022  09:09 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Если Россия признает ЛДНР, Минские соглашения потеряют свою актуальность, а у Киева будут развязаны руки в антирусской деятельности внутри страны.

Об этом в эфире канала «Общественная служба новостей» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Россия признает ЛДНР, Минские соглашения потеряют свою актуальность, а у Киева будут развязаны...

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«Смею заверить, что признание ДНР и ЛНР самостоятельными государственными образованиями резко осложнит положение русского большинства на землях пока ещё оккупированной террористической группировкой «Украина».

На всякий случай напоминаю, что Минские соглашения, и первые и вторые, по сути имеют своей целью обеспечить права всего русского большинства, потому что те законодательные изменения, что предусмотрены в этих соглашениях, меняют политический климат внутри всей Украины таким образом, что задача превращение русских в антирусских становится если и не вовсе невозможной, то по меньшей мере, очень серьёзно затрудняет», – сказал политик.

Кроме того, депутат отметил, что если Россия откажется от требований к Украине в части выполнения Минских соглашений, это повлечёт за собой отказ от давления на Киев со стороны Германии и Франции.

«Соответственно, если мы откажемся от требования к Украине исполнять Минские соглашения, тогда это приведёт к тому, что прекратится давление на Украину со стороны других гарантов Минских соглашений, а именно: Германии и Франции.

Да, конечно, эти страны мало заботятся о судьбе русских вообще и русских на Украине в частности, но соглашение составлены так, что эти страны вынуждены время от времени напоминать о них Киеву, и тем самым подтормаживать наиболее явные попытки превращение русского большинства граждан Украины в антирусское большинство», – заключил Вассерман.

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