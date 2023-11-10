Ведущий нецензурно выругался, услышав масштабы бегства с Украины

Игорь Шкапа.  
10.11.2023 15:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина и Донбасс, Эмиграция


На территории Украины сегодня проживает не более 25 миллионов граждан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в эфире видеоблога «Да этом так» заявил киевский политолог Руслан Бортник, отвечая на вопрос о численности населения Украины сегодня.

На территории Украины сегодня проживает не более 25 миллионов граждан. Об этом, передает корреспондент...

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Он не согласился с ведущим, что на Украине сегодня живет 30 миллионов людей.

«По самым оптимистичным здравым оценкам, 25 [миллионов]. Более близкая оценка – 20», – сказал Бортник.

Услышав эту цифру, ведущий Макс Назаров нецензурно выругался.

«Из них продуктивное ядро, мужчины продуктивного возраста – пять. Все остальное – 10 миллионов пенсионеров, пять миллионов детей. И группы населения, которые не могут полностью продуктивно участвовать в жизни государства», – добавил эксперт.

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