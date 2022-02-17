Венедиктов: Кризис вокруг Украины только начинается

Новости Украины

Россия рассматривает Украину не как самостоятельного игрока, а как территорию, на которой она столкнулась с США, поэтому Москва будет использовать такие инструменты как признание ЛДНР в отношениях с Вашингтоном.

Об этом в беседе на канале «Украина 24» завил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще ничего не закончилось, все это будет довольно долго продолжаться поэтому каждый объявит себя сейчас победителем – вы, Байден, Путин и не каждый будет считать, что он победитель. Но все будет продолжаться. Только начало, наблюдаем», – сказал Венедиктов.

По его словам, главный противник для Путина отнюдь не Украина.

«Вы должны понимать, что Путин не рассматривает Украину как субъект этой истории. Он не воюет с Украиной, его команда не воюет с Украиной, и его армия не воюет с Украиной. Мы там воюем с Америкой, а вас там нет, вы никто и звать вас никак, считают они. Вы – территория, на которой мы столкнулись с американцами. Мы пишем в Вашингтон, а не в Киев, мы пишем в Брюссель, а не в Харьков. Под этим углом вы поймете, что все еще только начинается», – отметил эксперт.

Он называет возможное признание ЛДНР Путиным лишь инструментом.

«Не обращайте внимание, это же инструмент войны – признание, непризнание – это инструмент. У Путина есть ящик инструментов вот он вытащил этот инструмент и сказал Байдену: «Слушай, вот у тебя там республиканцы хотят санкции на меня, это твои орангутанги, а у меня свои орангутанги, видишь, какой я европейский, и ты какой цивилизованный, мы с тобой Байден, и там мы с тобой Макрон, мы с тобой Шольц, мы цивилизованные. Но если меня не будет, вот эти будут, они тут же все признают. Поэтому со мной давайте договаривайтесь. Это инструментарий. Сегодня Песков совершенно верно сказал, и Путин так понимает – признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР это выход, денонсация Минских соглашений. В чем возможность России присутствовать на украинской территории? В минских соглашениях. Будет денонсация Минских соглашений – мы теряем любую легитимность. Напомню, что Минские соглашения поддержаны Советом безопасности ООН, поэтому это игрушечка, это угроза, которая будет висеть довольно долго. Может, никогда и не выстрелят. А нам это зачем? Нам с американцами договариваться. Какие-то ДНР, ЛНР. Кто это, где это, что это? Это мы угрожать будем, а нам бы так вот договориться там, чтобы НАТО не расширялась. Тут у нас Вашингтон, а вы какой-то Донецк, ну вы смеетесь что ли?», – резюмировал Венедиктов.